Lady Gaga agli Oscar 2023, l’inattesa esibizione con Hold My Hand

Oscar 2023, i look più belli sul red carpet

Un inedito tappeto color champagne accoglie la parata di divi più attesa dell'anno. Per la grande notte delle stelle la sfida dello stile corre parallela a quella per la statuetta dorata. Ecco le foto degli ospiti agli arrivi (IN AGGIORNAMENTO) a cura di Vittoria Romagnuolo

Vanessa Hudgens è una delle prime star a calcare il tappeto della novantacinquesima edizione degli Academy Awards che si svolgono, come da tradizione al Dolby Theatre di Los Angeles. Tutt'altro che tradizionale il colore del carpet, una tonalità champagne che richiama i tramonti californiani e che è perfetta per abiti da sera come questo: una creazione Chanel vintage selezionata per l'attrice dallo stylist Jason Bolden

Jamie Lee Curtis, star del favorito Everything Everywhere All Al Once, è splendida in Dolce & Gabbana. L'abito, arricchito di cristalli, è a maniche lunghe ed ha un design bustier