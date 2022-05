Lady Gaga mostra il backstage del video della canzone Hold My Hand

Da venerdì 6 maggio, i fan di Lady Gaga e non solo possono ascoltare la canzone Hold My Hand, ma anche vedere il video ufficiale. Nei 3:49 minuti del videoclip, diretto da J oe Kosinski che è anche il regista di Top Gun: Maverick, possiamo vedere Lady Gaga cantare e suonare al pianoforte, posizionato in una strada deserta che sarà presto percorsa con la sua moto da Pete “Maverick” Mitchell , il protagonista della pellicola che ha il volto di Tom Cruise. Essendo la colonna sonora del film in questione, il video viene inframezzato dall’esecuzione di Lady Gaga e da alcune immagini del lungometraggio, come se fosse una sorta di nuovo trailer. Attraverso il proprio profilo Instagram, la cantante ha pubblicato un breve video del backstage di Hold My Hand. Nei 15 secondi mostrati, in realtà, si vede ben poco, praticamente il solo pianoforte in mezzo alla strada con sopra la cantante, avvolta da un telo, che si alza con il vento che soffia. Sullo sfondo, inoltre, si nota un aereo che passa a tutta velocità sfiorando proprio Lady Gaga che, sempre su Instagram, ha tenuto a precisare: “Se vi state chiedendo se questo aereo fosse vero… lo è! E abbiamo provato la scena più e più volte”.

Un’altra colonna sonora di successo per Lady Gaga, artista a tutto tondo

Oltre che artista completa e apprezzata in tutto il mondo, Lady Gaga si conferma la numero uno anche per quanto concerne le colonne sonore. Nel 2018 infatti, la cantante è stata autrice e produttrice di A Star is Born, primo film con Bradley Cooper alla regia, che le è valso un premio Oscar per la miglior canzone – Shallow – interpretata proprio come Bradley Cooper e un Oscar come Miglior attrice protagonista. Un po’ come tante altre sue colleghe come Jennifer Lopez per citarne una, Lady Gaga si è infatti divisa tra la musica e la recitazione. Oltre al film A Star is Born, l’abbiamo vista sul grande schermo in altri successi come Machete Kills del 2013, Sin City – Una donna per cui uccidere del 2014 e nel più recente House of Gucci del 2021. Lady Gaga, però, ha partecipato anche ad alcune serie tv sul piccolo schermo come American Horror Story (15 episodi), oltre a fugaci apparizioni ne I Soprano, in Gossip Girl e in The Hills.