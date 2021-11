Lady Gaga in copertina su Vogue Italia. FOTO

Il 2021 sarà un anno da ricordare per Lady Gaga. Oltre al film in uscita, “House of Gucci” di Ridley Scott, la pluripremiata artista sarà infatti la cover star del numero di novembre di Vogue Italia che, per la prima volta, condivide il servizio di copertina con l'edizione inglese della rivista che pubblicherà le foto, con una speciale l'intervista, nel numero di dicembre. Le immagini, pubblicate in anteprima sui profili social della rivista e su quello dell'artista, hanno già fatto il giro della rete