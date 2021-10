“Dodici anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, consideravo Vogue Italia un mondo lontano dal mio. Per me era una piccola cerchia di creativi a cui ispirarmi, soprattutto perché ero solo all’inizio di questo folle viaggio e non avevo alcun legame con la moda” ha scritto Chiara Ferragni su Instagram. “Public privacy” è il titolo dell’intervista che Michela Murgia ha realizzato sulla fashion blogger. Nel suo editoriale Francesca Ragazzi , Head of Content di Vogue Italia, ha spiegato la scelta di avere Chiara Ferragni sulla cover della celebre rivista. “Grazie al lavoro straordinario delle gestioni precedenti, Vogue Italia è sempre riuscito a tenere alto il dibattito internazionale su temi controversi, e oggi è pronto per affrontare una nuova sfida: portare storie, idee e nomi italiani in un circuito globale che conta ben 27 edizioni. Chiara è la protagonista ideale per interpretare questo nuovo corso: lei, una donna che ha la mia stessa età e che lavora incessantemente, cercando sempre di raggiungere il giusto equilibrio tra il ruolo di mamma e quello di imprenditrice di successo . Oscillando tra sfera pubblica e privata. Michela Murgia, che la intervista a pagina 216, ha accettato con entusiasmo l’invito a confrontarsi con lei 'per l’importanza che la sua figura riveste nel piccolo, timido processo di cambiamento che le donne stanno vivendo in questo paese'”.

Chiara Ferragni, le cover passate

approfondimento

Chiara Ferragni a Parigi con il look nude firmato Schiaparelli

Chiara Ferragni ha definito questa cover “inedita e preziosa”, anche se per lei non è la prima, tanto che la stessa imprenditrice digitale vi ha dedicato un’intera stanza nel suo famoso ufficio rosa The Blonde Salad. Come non citare, ad esempio, la cover di aprile 2015 di Vogue España, la prima edizione della celebre rivista di moda a mettere in copertina una fashion influencer. “Buongiorno, ragazzi! Oggi è un giorno davvero speciale per me: sono super orgogliosa e felice di dirvi che sarà la cover girl della rivista di aprile Vogue España! Questa è la mia prima copertina di Vogue e non possono davvero esprimere quanto io sia entusiasta a riguardo…” scrisse all'epoca Chiara su Instagram. Nel 2020 l'influencer è stata ritratta agli Uffizi, in outfit Prada, per la cover di Vogue Hong Kong, in un servizio fotografico realizzato al museo fiorentino dal fotografo Michal Pudelka.