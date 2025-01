Eleonora Giorgi: "Il tumore è molto avanzato"

"MI SVEGLIO E NON VOGLIO SPRECARE LA GIORNATA"

“Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia è stato l'anno più bello della mia vita”, ha proseguito Giorgi. “Ho fatto tutti gli step nella medicina, è una situazione molto difficile. Vorrei che tutti i giorni fossero pieni di vita. Sono molto tranquilla, anche se tutto dovesse progredire. Il mio corpo lotta, devo capire cosa fare. Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono, come diceva Rita Levi Montalcini. Mi sveglio e dico che non voglio sprecare la giornata”.