Eleonora Giorgi, Natale in anticipo in famiglia: "Pieno d'amore"

“La nostra famiglia piena d’amore già in mood natalizio”. Il Natale ha bussato in anticipo a casa di Eleonora Giorgi, che ha condiviso su Instagram una serie di scatti della cena celebrata in compagnia dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, delle rispettive mogli Serena Meriggioli e Clizia Incorvaia e del nipotino Gabriele Ciavarro. Con loro c’erano anche Nina Sarcina, nata dal primo matrimonio di Clizia e Francesco Sarcina, Corinna e Salvatore Incorvaia, i genitori di Clizia arrivati dalla Sicilia, e la sorella Micol Incorvaia con il fidanzato Edoardo Tavassi. Nei giorni scorsi l’attrice, 73 anni, che da più di un anno ha un tumore al pancreas, aveva spiegato: “Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire. È un regalo per me”. Durante le feste sarà raggiunta anche dall’ex marito Massimo Ciavarro, “che arriverà da Lampedusa”.