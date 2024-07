Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi il 12 luglio

Il grande giorno è arrivato. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno oggi, venerdì 12 luglio, a Forte dei Marmi. La coppia, che si è conosciuta e innamorata nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip, riceverà le fedi dai due piccoli di casa: Nina, 8 anni, la figlia che Incorvaia ha avuto dal primo marito, il frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, e Gabriele, 2 anni, nato proprio dal legame con Ciavarro. “Sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi”, aveva anticipato la futura sposa. “Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone”. Tra gli invitati non mancheranno gli amici del mondo dello spettacolo e, soprattutto, i parenti. Per Incorvaia ci saranno i genitori, la sorella Micol e il compagno di lei, Edoardo Tavassi, mentre per Ciavarro saranno presenti il fratello Andrea Rizzoli, figlio della mamma e del suo primo marito Angelo Rizzoli, e i genitori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Proprio per Giorgi, attualmente in cura per un tumore al pancreas, i futuri sposi hanno preferito anticipare di qualche mese il matrimonio, che era stato inizialmente ipotizzato per il mese di ottobre.