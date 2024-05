Le Vibrazioni, morta l'immensamente Giulia di "Dedicato a te"

La donna è stata ricordata dal cantante leader del gruppo in un post su Instagram: "Se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non riesco a immaginare la sua famiglia"

Dedicato a te è stato il primo singolo estratto dall'album di debutto delle Vibrazioni. Ma, tutti, conoscono quella canzone come la canzone di "immensamente Giulia". Giulia che esisteva per davvero, che Francesco Sarcina ha amato. E che, oggi, non c'è più.

L'addio di Francesco Sarcina

"In più di un'occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con lucente armonia", comincia così il post con cui Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni, ricorda Giulia. Gli è sempre sembrato strano che le persone non capissero il significato di quella frase. Ma, per capirlo, forse avrebbero dovuto conoscere Giulia. Nel suo post, Sarcina parla dell'armonia e dell'immensità che Giulia ha lasciato. Ma anche del dolore, perchè è difficile accettare la perdita prematura di una figlia e di una sorella, di una moglie e di una mamma. "Se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo, non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana", conclude il cantante.