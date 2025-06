Cesare Cremonini annuncia 4 nuovi grandi concerti live per il 2026

Il cantautore bolognese annuncia quattro nuovi appuntamenti dal vivo per l’estate 2026. La tournée partirà dal Circo Massimo di Roma e proseguirà a Milano, Imola e Firenze

Dopo l’avvio del tour “Live 25” e con tutte le date già sold out, Cesare Cremonini guarda al futuro e svela le tappe della sua nuova tournée: Cremonini Live 26. L’annuncio riguarda quattro concerti previsti nell’estate 2026, in alcune dei luoghi più rappresentativi della musica dal vivo in Italia. Il debutto è fissato per il 6 giugno al Circo Massimo di Roma, prima volta assoluta per il cantautore bolognese in questa cornice storica. Seguiranno tre appuntamenti: il 10 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, il 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Biglietti e prevendite: tutte le informazioni I biglietti per "Cremonini Live 26" saranno in vendita in due fasi. La prevendita esclusiva per i titolari di carta Mastercard sarà attiva dalle ore 10:00 di martedì 17 giugno 2025 su www.priceless.com/music. La vendita generale partirà invece alle ore 11:00 di giovedì 19 giugno 2025 sul sito www.livenation.it/cremonini. Le location scelte rappresentano un'evoluzione rispetto ai tour negli stadi: contesti ampi ma anche iconici, pensati per ospitare produzioni musicali complesse e spettacolari.