Cesare Cremonini, le prime immagini del palco del tour

In attesa dell'inizio della tournée, il cantautore bolognese ha scritto sul suo profilo Instagram: "Giorno dopo giorno tutto diventa sempre più grande e reale. Sono molto felice perché sto iniziando a percepire in modo completo questo grande spettacolo”

Si avvicina la partenza del nuovo tour del cantautore bolognese. Domenica 8 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto a Lignano Sabbiadoro per la data zero della tournée. In attesa dello spettacolo, l’artista ha condiviso le prime immagini dell’imponente palco che abbraccerà centinaia di migliaia di fan.

cesare cremonini, il video del palco 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti e 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva e un sistema laser da 270 watt sono alcuni dei numeri imponenti del nuovo atteso spettacolo di Cesare Cremonini. In questi giorni l’artista sta ultimando i dettagli dello spettacolo. Lunedì 2 giugno la voce di Ora che non ho più te ha scritto sul suo profilo Instagram: “È stata una giornata intensa e importante. Siamo entrati nei dettagli di tante cose e abbiamo iniziato ad ascoltare le nostre prove registrate”. Il cantautore ha aggiunto: “Giorno dopo giorno tutto diventa sempre più grande e reale. Sono molto felice perché sto iniziando a percepire in modo completo questo grande spettacolo”. Approfondimento Cesare Cremonini, in arrivo i remix di Nonostante tutto con Elisa

L'artista ha anche dichiarato: “Sto creando un vortice creativo intorno a Cremonini Live 2025 in cui al centro ci sono tutte le profondità emotive che conosco, espresse in musica. Le prove continuano e in questi giorni abbiamo alzato il livello al massimo. Mi piace sentire la pressione che sale e va fuori controllo, oltre il limite. È un’onda anomala quella che si intravede all’orizzonte”. Dopo lo spettacolo di Lignano Sabbiadoro, Cesare Cremonini (FOTO) sarà in concerto a Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma per un tour completamente sold out. Al momento massimo riserbo sulla scaletta degli spettacoli che ripercorreranno venticinque anni di carriera. Approfondimento Cesare Cremonini ed Elisa duettano in Nonostante Tutto: il testo