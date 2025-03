5/12 ©Ansa

I Lunapop si separano nel 2002 e Cremonini decide di intraprendere una carriera da solista. E ottiene grande successo con brani come ad esempio Mondo. Il suo look in questa fase cambia: i capelli diventano più corti e ordinati. Iniziano a comparire anche t-shirt grafiche e con scritte. In foto, il cantante nel 2005, 2008 e 2009