Kieran Culkin reciterà per Nancy Meyers nel suo nuovo film

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram nel 2023, la regista si è espressa sul titolo della nuova pellicola: “È una citazione del brillante ed elegante regista di commedie (oserei dire creatore della commedia romantica) Ernst Lubitsch”. Nancy Meyers ha aggiunto: “Parla di un gruppo di persone che girano un film e della magia e del mistero di ciò che facciamo”. Stando a quanto comunicato, le riprese del film dovrebbe iniziare nel maggio del prossimo anno. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda gli altri attori del cast e la possibile data di distribuzione.

Nuovo progetto cinematografico in arrivo per Kieran Culkin . Durante una speciale proiezione del film Il padre della sposa, Nancy Meyers ha annunciato il coinvolgimento di Kieran Culkin nella sua nuova commedia romantica intitolata Paris Paramount. Come successivamente ripreso da Collider, la pellicola vedrà il ritorno della regista dietro la macchina da presa a circa dieci anni di distanza dall'uscita de Lo stagista inaspettato con protagonisti Robert De Niro e Anne Hathaway.

Nel corso degli anni Nancy Meyers ha lavorato per numerose pellicole di grande successo, ricordiamo Genitori in trappola con Lindsay Lohan, What Women Want - Quello che le donne vogliono con Mel Gibson e L’amore non va in vacanza con Cameron Diaz (FOTO), Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Kieran Culkin è reduce dal successo del film A Real Pain per la regia di Jesse Eisenberg. Grazie all’interpretazione di Benji, Culkin ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali le statuette come Miglior attore non protagonista ai Golden Globe e agli Academy Awards. Tra i suoi ruoli più amati troviamo anche quello di Roman Roy nell’acclamata serie tv Succession. Il prossimo anno Kieran Culkin tornerà sul grande schermo con Hunger Games - L'alba sulla mietitura, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo e sequel di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Alla regia Francis Lawrence.