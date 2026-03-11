Al via il Festival della Magia di San Marino che sfida i pregiudizi

A 100 anni dalla scomparsa di Houdini sarà Magica Gilly, unica maga con Sindrome di Down, ad aprire il Festival Internazionale della Magia di San Marino e sfidare i pregiudizi portando in scena uno degli esperimenti mai compiuti dal Maestro

Harry Houdini è passato alla storia come uno dei più celebri illusionisti ed escapologi del mondo, il leggendario “Re dell’evasione” capace di dimostrare che il corpo umano non ha limiti. Quest’anno, in occasione del centenario della sua scomparsa, il Festival Internazionale della Magia di San Marino, giunto alla sua 27ª edizione, raccoglie la sua eredità compiendo l’evasione più difficile di tutte: quella contro i pregiudizi. Il testimone del mito viene idealmente trasferito nelle mani di Magica Gilly, l’unica illusionista donna al mondo con Sindrome di Down, che trasforma l’arte magica in un manifesto di riscatto sociale. L'obiettivo non è solo liberare il corpo dai lucchetti, ma affrancare le menti dall’indifferenza e dalle catene invisibili del giudizio.

L'anteprima mondiale: Il volo della volontà

Il 3 marzo 2026, alle ore 11:00 presso l’Aeroclub di San Marino, la storia e il futuro si sono incontrati in un evento straordinario. Magica Gilly si cimenta in un esperimento rimasto per un secolo tra gli appunti privati di Houdini e mai eseguito: modificare l’immagine di una fotografia mentre questa si trova in volo, senza alcun contatto fisico, guidata solo dalla volontà e dal talento. "Se Houdini liberava il corpo, Gilly libera l’anima in un tempo in cui il bullismo crea troppo spesso tra i giovani limiti di insicurezza", commenta Mago Gabriel, organizzatore del Festival e padre dell’artista.

Il Programma e le Eccellenze

Il cuore del Festival, che gode del prestigioso Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per la Cultura della Repubblica di San Marino, si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026. La kermesse, condotta da Raul Cremona, vedrà la partecipazione dei più grandi nomi dell'illusionismo mondiale, tra cui: Beppe Brondino & Madame Zorà, Van Denon e Nicole, Edward Burton, Romain Dewasme, Filiberto Selvi, Gerald Le Guilloux, Dani Polo e la stessa Magica Gilly. Di eccezionale rilievo sarà la Lectio Magistralis di Alexander, celebre volto televisivo degli anni '80 e '90, un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli appassionati del settore.

Eventi e Formazione

Gala di Close-Up: Presso il Centro Congressi Kursaal, condotto da Elisa Valle con i maestri Tony Polli, Woody Aragón, Mario Bove, Ceci, Batisto e Remo Pannain.

Trofeo Arzilli: Concorso condotto da Alain Iannone, con 14 maghi in gara nella categoria scena.

Scuola di Magia: Appuntamento gratuito dedicato alle famiglie e ai piccoli aspiranti maghi per apprendere il valore dell'unicità.

Il Festival, nato nel 1998 e oggi tra i più longevi al mondo, conferma la sua doppia anima: grande spettacolo per il pubblico e congresso tecnico d'eccellenza con conferenze, fiera magica e incontri professionali. Per info