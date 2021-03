3/16 Wikipedia

Man from Beyond è un film del 1922 diretto da Burton L. King. Tratto da un soggetto di Harry Houdini (che ne è anche il protagonista e produttore esecutivo), il film è prodotto dalla Houdini Picture Corporation. Venne girato a Fort Lee, nel New Jersey e fu distribuito in sala il 2 aprile 1922. In un piccolo ruolo vi appare anche Nita Naldi.