Moda, Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo di Canada Goose

Il brand specializzato in abbigliamento per condizioni climatiche estreme è intenzionato a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in collaborazione con l'acclamato stilista francese di origini colombiane. Il suo primo contributo, una collezione di felpe che ha già ricevuto il sostegno di una grande diva del cinema nota per il suo attivismo ambientale

Nuovo capitolo per Canada Goose che ha nominato lo stilista franco-colombiano Haider Ackermann direttore creativo del brand, un ruolo che per la prima volta viene ritagliato all'interno delll'azienda canadese nata nel 1957.

Il debutto del creativo nella posizione di prestigio è stato accompagnato dal lancio di una mini collezione di felpe, una serie di capi dallo spirito sportivo in edizione limitata, che sostengono una causa nobile e che hanno potuto contare su una testimonial d'eccezione: Jane Fonda.

Il nuovo corso di Canada Goose con Ackermann (e Jane Fonda)

Haider Ackermann si occuperà da questo momento in poi di Canada Goose, una notizia che sorprende i fan del marchio canadese che non aveva mai avuto un direttore creativo nella sua storia.

Il cambio di marcia ha effetto immediato. Ackermann che lavorerà a Parigi, ha già iniziato a condurre l'azienda verso una nuova era in cui performance e stile saranno legate più che mai.

L'impegno del creativo è evidente già nel primo lavoro ufficiale firmato per il marchio. Nello scatto ufficiale che accompagna l'annuncio della sua nomina, lo stilista franco-colombiano indossa una felpa col cappuccio che racconta una storia e che servirà a uno scopo nobile.

Il capo è parte della collezione "PBI Hoodie", la prima ideata dal nuovo stilista di Canada Goose le cui vendite andranno a finanziare le ricerche e i progetti di PBI, Polar Bears International che si occupa principalmente di proteggere gli orsi polari preservandone l'habitat e migliorando le loro condizioni di vita.

Il progetto, che è stato ispirato da un viaggio condotto dal creativo a Churchill, nel Manitoba, in Canada, nasce dalla convinzione che ciascuno, attraverso la propria quotidianità, può fornire un aiuto concreto.

Per questa causa Canada Goose e Ackermann hanno ricevuto il sostegno di Jane Fonda che ha sposato totalmente la causa. L'attrice e attivista ha posato in felpa col direttore creativo del marchio per gli scatti che promuovono la collezione. A proposito della causa collegata all'iniziativa ha dichiarato: "L'azione collettiva è l'unico modo per andare più lontano e più velocemente. Ho messo tutta la mia forza nell'ispirare scelte rispettose per il pianeta per affrontare la crisi climatica e collaborare con Haider e Canada Goose per portare l'attenzione su ciò che sta accadendo nell'Artico è di grande impatto, importante ed essenziale". leggi anche Moda, Canada Goose a Parigi con la capsule per l'NBA di KidSuper

Haider Ackermann, la sua formazione e la sua storia

La capsule "PBI Hoodie", realizzata in cotone organico, è già disponibile online e in store selezionati in tutto il mondo che rivendono il marchio. Per Ackermann, naturalmente, si tratta di un piccolo drop di capi, la sua prima vera collezione arriverà il prossimo Autunno/Inverno 2024.

Da quando si è diffusa la notizia del suo nuovo incarico, una certa eccitazione ha attraversato gli addetti ai lavori che conoscono il talento di Haider Ackermann che fino ad ora ha lavorato a suo nome con un brand omonimo di abbigliamento maschile. Il designer, che si è formato in Belgio nelle prestigiose scuole di moda di Anversa, ha collaborato con Galliano ed è stato anche direttore creativo di Berluti dal 2016 al 2018.

Negli ultimi anni ha legato la sua fama agli outfit incredibili realizzati per icone di stile indiscusse come Tilda Swinton e Timothée Chalamet. Eclettico e visionario, è stato paragonato molte volte a Saint Laurent.

Dani Reiss, Presidente e Amministratore Delegato di Canada Goose ha commentato così il suo arrivo: "Quando si parla di connubio tra artigianato e bellezza, non c'è nessuno più adatto di Haider Ackermann. Ha intuito che Canada Goose è un brand diverso da tutti gli altri e che l'autenticità, l'artigianalità e le prestazioni sono le pietre miliari del nostro marchio. Con la sua spiccata capacità di sfruttare l'energia e il potenziale del nostro heritage autentico, non vedo l'ora di vedere il suo impatto sui nostri capi".

