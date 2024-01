Moda, Canada Goose sfila a Parigi con KidSuper per celebrare l'NBA

Disponibile negli store e online da questa primavera, la collaborazione si traduce in una capsule di quattro pezzi caratterizzati dal tocco unico di Colm Dillane. Il drop rientra nella partnership pluriennale tra il marchio canadese e la National Basketball Association



Arte e sport hanno conquistato le passerelle francesi all'interno dell'esclusivo fashion show di KidSuper, appuntamento del denso fine settimana dedicato alle presentazioni delle collezioni maschili della Paris Fashion Week di gennaio.

L'evento, che ha posto sotto i riflettori lo stile coloratissimo, contemporaneo e urban di KidSuper, il collettivo guidato dall'artista e designer Colm Dillane (che lo scorso anno ha collaborato anche con Louis Vuitton), è stato l'occasione per il debutto della capsule firmata da KidSuper con Canada Goose per l'NBA, quattro creazioni attraversate da motivi che fanno capo all'universo del basket.

Nel fashion show anche diverse calzature del marchio canadese specializzato in abbigliamento e accessori per temperature estreme.

Canada Goose sbarca a Parigi

Canada Goose è sbarcato a Parigi per mostrare al popolo della moda maschile internazionale, nella Ville Lumière in questi rigidi giorni di gennaio, come si affronta il freddo con stile, secondo un approccio che coniuga funzionalità, fattura artigianale e gusto esclusivo.

La settimana della moda parigina ha fatto da cornice alla presentazione della collaborazione del brand canadese con KidSuper che ha dato vita a una delle capsule più fresche e vivaci della primavera.

Lo stile visivo unico di Colm Dillane, uno degli artisti più richiesti della scena di Brooklyn, si è incrociato con l'immaginario dell'NBA per mezzo di Canada Goose che dal 2021 è partner dal 2021 della lega di basketball statunitense.

Il drop di questa primavera, che rientra nella collezione Fall/Winter 2024-25 di KidSuper, è composto da quattro capi disponibili per il pubblico nei prossimi mesi. Caldissimi e funzionali, rientrano a pieno nello stile di KidSuper. approfondimento Milano Fashion Week, le tendenze dalle sfilate Uomo di gennaio 2024

La capsule per l'NBA nel dettaglio

In passerella a Parigi sfilano la Reversible Fleece Jacket, il Reversible Puffer Vest, una rivisitazione della Crofton Puffer Jacket e il Jacquard Toque. Il tocco artistico di KidSuper è evidente nel motivo della folla di tifosi in festa “Purple Crowd” ma anche nell'illustrazione di montagne e cime innevate di “Landscape”. “Live the Open”, invece, esemplifica l'operazione di co-branding tra Canada Goose e KidSuper.

La collaborazione tra i marchi si è concretizzata anche con l'aggiunta ai look di KidSuper delle calzature Canada Goose, più precisamente, i modelli Crofton Puffer Boot, Cypress Puffer Boot, Journey Boot Lite e Crofton e Cypress Mules.

Come da tradizione, il fashion show di KidSuper è stato una manifestazione dell'approccio alla moda del designer, ovvero, un potente veicolo di espressione di idee nonché luogo d'incontro di mondi diversi.

In passerella, tra i modelli professionisti, sfila anche Ronaldinho, leggenda del calcio brasiliano. In prima fila, invece, ad applaudire la collezione, Daniel Kaluuya, attore premiato con l'Oscar nel 2021.

