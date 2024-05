Hollywood si trasferisce sulla Croisette per la serata speciale dedicata all'ultima opera di Lanthimos, un film corale ricco di star che incantano col loro fascino e il loro stile il pubblico della kermesse. In Costa Azzurra è arrivata anche Demi Moore che torna come attrice in Concorso ma che si tratterrà anche per altri appuntamenti glamour, tra cui l'amFAR Gala – IN AGGIORNAMENTO

A cura di Vittoria Romagnuolo