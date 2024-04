Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

2/14 ©Getty

Un minidress con la gonna a pieghe corta, a vita bassa, senza maniche e con la scollatura a V coi bordi a contrasto in pieno stile Wimbledon, vintage e lussuoso. La protagonista di Challengers è una sportiva dal fisico tonico che scintilla sul campo, visibile da ogni punto della tribuna. Così la immagina Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, scelto da Guadagnino come costume designer di Challengers. Lo stilista ha disegnato anche buona parte dei look della star per il tour promozionale. Per la tappa di Roma il guardaroba è ispirato al tennis più che mai

Challengers, Luca Guadagnino, Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist raccontano il film