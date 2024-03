6/15 ©Getty

Zendaya ha stregato gli ammiratori del suo stile con uno strepitoso look da red carpet personalizzato di Loewe by Jonathan Anderson. La star americana, che è seguita sotto il profilo dello styling da Law Roach, non è nuova alle creazioni del brand che le ha spesso fatto indossare i look più esclusivi delle sue collezioni, oltre a abiti custom made. Questo modello, caratterizzato da un profondo spacco laterale e una scollatura ampia a V, è stato realizzato in una seducente tonalità verde salvia resa ancora più brillante dall'aggiunta di cristalli



Zendaya e Anya Taylor-Joy alla première di Dune: Parte II: le foto del cast