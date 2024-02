Zendaya e Anya Taylor-Joy alla première di Dune: Parte II. FOTO

17/21 ©Getty

In attesa del debutto nelle sale, la prevendita dei ticket per Dune: Parte due è già aperta in tutto il mondo. In Italia, presso i cinema The Space la pellicola sarà proiettata in anteprima il 27 febbraio, una serata dedicata a una maratona speciale che include la proiezione di Dune: Parte uno. Al centro nella foto, in posa tra i due protagonisti, il regista canadese Denis Villeneuve