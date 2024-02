Dune: Parte 2, il cast a Parigi per la première del film. FOTO

13/21 ©Getty

Austin Butler è l’attore che ricopre il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen. Butler ha cominciato la sua carriera in televisione, inizialmente in serie di Disney Channel e Nickelodeon e successivamente in ruoli ricorrenti in Life Unexpected (2010–2011) e Switched at Birth - Al posto tuo (2011–2012). È diventato famoso grazie a The Carrie Diaries (2013–2014) e The Shannara Chronicles (2016–2017), poi è approdato al cinema