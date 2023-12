Dune - Parte Due, è uscito il terzo trailer

La pellicola, basata sul romanzo di Frank Herbert, arriverà nelle sale italiane il 28 febbraio 2024. Il film è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia

Timothée Chalamet è il protagonista del nuovo trailer dell’attesissimo Dune - Parte Due in cui tornerà a interpretare Paul Atreides . La pellicola, diretta da Denis Villeneuve , arriverà sul grande schermo nel 2024.

Il regista ha curato anche la scrittura della sceneggiatura insieme a Jon Spaihts ; la pellicola è stata girata a Budapest , Abu Dhabi , in Giordania e in Italia .

Dopo lo straordinario successo ottenuto dal primo film, il regista canadese è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo capitolo della saga tratta dal celebre romanzo di Frank Herbert . Timothée Chalamet guiderà un cast corale composto da alcuni dei nomi più altisonanti dell’industria cinematografica mondiale. Il nuovo film vedrà infatti il ritorno di Zendaya , Rebecca Ferguson , Josh Brolin , Javier Bardem ( FOTO ), Dave Bautista e Stellan Skarsgård .

Dopo lo slittamento dell’uscita a causa dello sciopero della US Screen Actors Guild, il film farà il suo arrivo nelle sale italiane il 28 febbraio 2024. Questa la sinossi ufficiale: "Dune - Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere”.