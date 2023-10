Timothée Chalamet per Bob Dylan si è ispirato a Elvis di Austin Butler

Non ha bisogno di un film in uscita Timothée Chalamet per essere considerato l'uomo del momento. Il divo newyorkese è così amato da spingere GQ a dedicargli periodicamente una copertina, cosa che negli ultimi sei anni è avvenuta ben tre volte. L'appuntamento col magazine statunitense è diventato l'occasione per un'intervista fiume nella quale il ventisettenne si è raccontato liberamente. Tra le tante risposte, più che interessante ciò che ha detto a proposito della sua crescita come attore , un processo al quale, in quest'ultimo anno, hanno contribuito due big di Hollywood: Tom Cruise e Austin Butler , l'attore che ha sfiorato l'Oscar interpretando Elvis.

I coach di Butler per diventare Bob Dylan



Cosa deve fare un attore già considerato bravo per non tradire le aspettative del pubblico e - non meno importanti - le proprie? Semplice: deve mettersi alla prova con qualcuno che considera più bravo di lui. Questa è la lezione che ha imparato Timothée Chalamet negli ultimi tempi in cui è, apparentemente, scomparso dai radar.

Chalamet non è sparito, semplicemente ha smesso di fare quello che faceva prima per abbracciare nuove abitudini, come è logico quando si attraversa il passaggio dai venti ai trent'anni, nel tentativo di recuperare un po' di quella spontaneità che viene spesso rubata a un giovane attore che diventa un divo planetario molto (troppo) in fretta.

In questo cambio di vita c'è stato anche un trasferimento, dalla East alla West Coast, con l'acquisto di una casa a Los Angeles che gli ha permesso di conoscere nuova gente (il nome Kylie Jenner ci dice qualcosa?) e di concentrarsi sulla recitazione. Chalamet si sta allenando a fare Bob Dylan per il film biografico A Complete Unknown di James Mangold, una sfida non da poco se si considera che la leggenda del folk è ancora vivente (e potrebbe voler dire la sua un giorno, chissà) e che sono molti gli attori che si sono già confrontati col personaggio (solo in Io non sono qui ce n'erano sei, tutti piuttosto blasonati).

Chalamet ha alzato la posta e, dopo aver incontrato Austin Butler sul set europeo di Dune 2, gli ha chiesto i contatti di chi lo aveva aiutato a diventare Presley, un ruolo che è valso al californiano un BAFTA, un Golden Globe e una candidatura all'Oscar. A Los Angeles, dunque, Chalamet ha lavorato con tre coach, per allenare la voce, la parola, i movimenti.