2/14 ©IPA/Fotogramma

Chalamet, nato a New York, classe 1995, è apprezzato per il suo talento e per la sua estetica personale. Appassionato di moda fin da giovanissimo, è corteggiato dai maggiori brand del mondo come da quelli indipendenti a cui, molto spesso, accorda le sue preferenze. Eccolo a New York in pantaloni di jeans e con la maglia dei New York Yankees indossata come una giacca, con sotto la t-shirt. L'accessorio irrinunciabile? Un paio di cuffie voluminose



Travis Scott ha criticato Timothée Chalamet nel nuovo album? L'interpretazione dei fan