Timothée Chalamet nuovo volto del profumo Bleu de Chanel

Il fragore provocato dalle immagini di Timothée Chalamet sul set newyorchese del nuovo spot di Bleu de Chanel era solo un'anticipazione della quantità di reazioni, tweet e post scatenati dalla pubblicazione delle prime immagini della campagna pubblicitaria della storica fragranza con protagonista il divo di Dune . Chalamet, in prima linea nella diffusione via social delle foto d'autore della campagna, ufficializza così la sua partnership con la casa di moda francese che lo ha scelto come nuovo volto dello storico profumo maschile, un ruolo che colloca l'attore del grande schermo nel Pantheon delle icone della moda.

Le foto della campagna di Mario Sorrenti

I fan di Timothée Chalamet hanno ben più di un motivo, in questa stagione, per monitorare h24 i social media dell'attore, tradizionalmente veicolo di rare notizie personali ma grande vetrina di ogni nuovo progetto del divo candidato all'Oscar.

In questo senso, i frutti della collaborazione con Chanel non sono meno attesi dei teaser di Dune: Parte 2, specie perché, come già anticipato dai media di settore da diverse settimane, anche la campagna pubblicitaria dell'iconica fragranza è, in sé , un mini prodotto cinematografico.

Filmata dal Maestro Martin Scorsese e scattata dal grande fotografo di moda Mario Sorrenti, obiettivo dei servizi di riviste del calibro di Vogue e Harper's Bazaar e di brand come Fendi, Lancome e Tiffany & Co. per citarne alcuni, la campagna riprende - visivamente e, per ora, negli scatti fotografici - la tradizionale tonalità bluastra che distingue le bottiglie di Bleu de Chanel. Nelle foto il volto di Chalamet campeggia in primo piano, senza artifici e con i suoi capelli mossi e spettinati, una rappresentazione essenziale che rispecchia quanto la casa di moda scrive a proposito del profumo, fragranza di “un uomo che è intensamente se stesso”. Poche parole che bastano per far sognare i fan dell'attore e i potenziali compratori.