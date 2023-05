Toro Scatenato di Martin Scorsese torna al cinema dall’8 al 10 maggio

Da New York a Los Angeles, un film pieno di pugni

Per tutti la storia è una storia in bianco e nero. Il direttore della fotografia Michael Chapman si ispira alle pagine della rivista Life, nello specifico agli scatti di Weegee. E Scorsese sapeva bene che in realtà un film in bianco e nero è ricco di un’infinità di grigi come la vita del pugile italoamericano. Per rispettare i tempi delle riprese, si sceglie di adottare due sistemi di illuminazione. Le sequenze incentrate sulla vita di Jack fuori dal ring sono girate a New York con uno stile documentaristico.

Quelle, invece, relative alla boxe, sono realizzate negli studi di Los Angeles. In realtà Scorsese sa poco e niente di boxe, ma quello che non vuole è riprendere gli incontri dal punto di vista dello spettatore, come si fa solitamente nei film sul pugilato. Martin cerca la brutalità, il sangue, la violenza. Vuole far percepire al pubblico ogni singolo pugno. In questo senso la forza delle coreografie delle scene di lotta deve moltissimo al montaggio di Thelma Schoonmaker, che collaborerà con Martin in tutti i suoi successivi film. Con tagli chirurgici, immagini dense, restituisce tutta la forza e il dramma del combattimento. Perché, come sottolineato dallo stesso regista, il tema di Toro Scatenato: “è la sopravvivenza su un ring (…). Voglio mostrare come un pugile impara a dominare l’odio, come tenta di diventare un essere umano fuori dal ring, come tutto congiura per impedirgli di fermarsi. Ciò non è diverso dagli altri modi di vivere che conosco... È così che mi sono ritrovato in un ultimo valzer. Come si può fermare tutto? Tutto si urta. Si accavalla, si incrocia e finireste per uccidervi".