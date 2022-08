Auguri Robert! De Niro compie 79 anni. FOTOSTORIA

5/28

Sempre nel '73 Robert incontra il neo-regista Martin Scorsese il quale lo sceglie per affiancare Harvey Keitel in "Mean Streets - Domenica in chiesa, lunedì all'inferno". L'anno dopo invece, Coppola lo chiama per interpretare Vito Corleone nel film "Il padrino - Parte II", ruolo con il quale vince il suo primo Oscar nella categoria miglior attore non protagonista

Lo spot sul turismo in Svizzera con Roger Federer e Robert De Niro. VIDEO