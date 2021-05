About My Father: De Niro nella commedia con Sebastian Maniscalco

Ruolo non certo secondario, come preannuncia il titolo stesso della commedia... About My Father infatti è liberamente ispirato alla vita del comico e attore Sebastian Maniscalco e si sofferma proprio sulla relazione con suo padre. Quindi De Niro interpreterà un personaggio assolutamente protagonista, diciamo co-protagonista, al fianco di Maniscalco stesso (che si calerà nei panni di se medesimo).

Sarà Robert De Niro a calarsi nei panni del padre di Sebastian Maniscalco nella commedia About My Father. Il film prodotto da Lionsgate, diretto da Laura Terruso e scritto dallo stesso celebre comico statunitense di cui si racconta la vita (la sceneggiatura è firmata da Sebastian Maniscalco e da Austen Earl) vedrà nel cast il divo.

Non si tratta della prima volta in cui Robert De Niro e Sebastian Maniscalco si trovano a condividere lo stesso set: avevano già lavorato assieme in occasione delle riprese del film The Irishman, diretto da Martin Scorsese.

"Quando Sebastian dice al padre Salvo (De Niro), immigrato italiano della vecchia scuola, che intende fare la proposta alla sua fidanzata americana, Salvo insiste per trascorrere un fine settimana con i genitori di lei. Anche se le culture si scontrano e sembra che le due famiglie non abbiano nulla in comune, entro la fine del weekend si ritroveranno ad essere tutti una vera e grande famiglia", recita la sinossi ufficiale del film About My Father.

I produttori di About My Father

A produrre About My Father saranno Chris Weitz, Paul Weitz e Andrew Miano di Depth of Field, assieme a Judi Marmel che partecipa al progetto come produttrice esecutiva.



"Il modo in cui Sebastian parla di suo padre ci lascia intuire che il comico voleva esattamente Robert De Niro per interpretare questo ruolo nel film. Quindi abbiamo pensato: perché no?. In realtà De Niro è incredibilmente selettivo riguardo ai progetti che sceglie, quindi siamo entusiasti che abbia risposto così bene a questa sceneggiatura esilarante e sincera. Insieme saranno fantastici e divertenti, lui e Sebastian, e non vediamo l’ora di iniziare la produzione entro la fine dell’anno", ha dichiarato Nathan Kahane, il presidente del Lionsgate Motion Picture Group.



Questo nuovo personaggio di Robert De Niro si aggiunge alla già lunga lista di ruoli che l'attore ha recentemente accettato e impersonato.

Reciterà infatti in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, nella pellicola ancora senza titolo di David O. Russell e in Armageddon Time di James Gray.