Ruben Östlund esulta per la Palma d’oro ricevuta per il film “Triangle of Sadness”. È la seconda Palma d’oro per il regista svedese, che l’aveva già vinta nel 2017 con "The Square". "Triangle of Sadness" è il suo primo film in lingua inglese



