Cannes 2022, i Maneskin infiammano il red carpet di Elvis. FOTO

5/15 ©Getty

Il gruppo è ora in attesa del tour mondiale “Loud Kids” che partirà il 31 ottobre da Seattle, e saranno protagonisti quest'estate in un tour dei più prestigiosi festival mondiali per fare tappa in Italia per due concerti: giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma