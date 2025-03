Le assaggiatrici, cast del film con Elisa Schlott e Alma Hasun. FOTO

7/10 ©Webphoto

Thea Rasche gioca un ruolo importante in Le assaggiatrici, dando vita a un personaggio che si inserisce nel dramma collettivo delle donne costrette a mangiare i pasti del Führer. La sua performance è destinata a far emergere la tenacia e le emozioni contrastanti di chi vive quotidianamente sotto la minaccia della morte. Thea Rasche è nata il 19 novembre 1990 in Germania. È celebre per aver partecipato a Darlings (2023)