Le assaggiatrici, il film di Soldini ispirato al libro apre il Bif&st

La scrittrice Rosella Postorino, autrice del romanzo cui il film è liberamente ispirato, ha spiegato come la storia di Margot Wölk l’abbia profondamente colpita: "Mi sono subito innamorata di questa storia in cui mi ha colpito l'aspetto umano della protagonista che ha confessato solo molto tardi quello che ha vissuto, perché credo avesse vergogna di sentirsi in colpa per la sua involontaria complicità. Era difficile per lei dire: io ho lavorato per Hitler".

Attraverso il linguaggio del cinema, il regista Silvio Soldini restituisce un dramma poco conosciuto della Seconda guerra mondiale, mettendo in luce il coraggio e il tormento di chi ha vissuto nell’ombra della dittatura.

Le assaggiatrici è un film che promette di lasciare il segno, portando sullo schermo una storia di paura, sopravvivenza e, soprattutto, memoria. In attesa di poterlo guardare in sala dal 27 marzo, potete trovare il trailer ufficiale di Le assaggiatrici nel video posto in alto, in testa a questo articolo.