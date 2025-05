Reservatet - La riserva, la serie thriller che critica l'élite danese

Introduzione

Una nuova serie televisiva sta catalizzando l’attenzione di molti amanti del genere thriller: si tratta di Reservatet - La riserva, una produzione danese che è uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) lo scorso 15 maggio e già sulla bocca di tanti amanti del genere che inquieta, incuriosisce e fa venire il batticuore.

Questa serie prodotta in Danimarca svela le ombre dell’élite, andando ad arricchire il catalogo della piattaforma di streaming con un nuovo titolo scandinavo capace di combinare il fascino del crime con la profondità del dramma psicologico.

Ambientata in un contesto sociale esclusivo e apparentemente perfetto, la serie creata da Ingeborg Topsøe e diretta da Per Fly (già acclamato per Borgen) scava nelle crepe sottili ma profonde di una comunità borghese danese. In sei episodi densi di tensione e implicazioni morali, Reservatet si presenta non solo come un thriller raffinato, ma anche come un affondo sociale sulla società del controllo e sul costo della verità.

Se volete concedervi uno sguardo crudo sull'élite danese, Reservatet è ciò che fa per voi, dato che svela le ombre del privilegio.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Reservatet - La riserva. Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.