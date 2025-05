La prima edizione dell'Italian Global Series Festival: il programma

Introduzione

Dal Festival di Cannes (la kermesse cinematografica che sta andando in scena in questi giorni in Costa Azzurra) arriva un’onda di novità: l’Italian Global Series Festival si presenta al mondo.

La Riviera francese accoglie così le anticipazioni della prima edizione dell’IGSF, il festival internazionale che andrà in scena a giugno in un'altra Riviera, l'italianissima Riviera romagnola.

Si tratta di una kermesse che celebra il meglio della serialità televisiva con anteprime globali, premi prestigiosi, masterclass e incontri d’autore. L’appuntamento è a Riccione e Rimini, dal 21 al 28 giugno 2025.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla primissima (e attesissima) edizione dell’Italian Global Series Festival.