Nel cast di Deja Vu - Corsa contro il tempo troviamo anche una giovanissima Elle Fanning, qui nei panni della piccolissima Abbey. Fanning, classe 1998, esordisce da bambina in Mi chiamo Sam. A renderla nota sono le sue interpretazioni in Maleficent, The Neon Demon, The Great e Super 8