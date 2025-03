The White Lotus 3, Natasha Rothwell sul finale: "Nessuno è pronto"

L'attrice statunitense che dalla seconda stagione dello show interpreta Belinda ha invitato il pubblico a tenersi pronto per il gran finale che sarà inaspettato e pieno d'azione

The White Lotus 3 si avvicina al finale di stagione - atteso in Italia per lunedì 7 aprile, trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now tramite la app Smart Stick - e i fan dello show non stanno più nella pelle all'idea di trovare le risposte a tutte le teorie sul misterioso omicidio che è stato anticipato nel primo episodio e di cui si sa ancora molto poco.

Natasha Rothwell, l'attrice che dà il volto a Belinda, la massaggiatrice conosciuta dal pubblico nella seconda stagione ora trapiantata in Thailandia per apprendere nuove tecniche di rilassamento nel resort di lusso in cui è ambiantato questo ciclo di episodi, ha detto qualcosa in più sugli ultimi due episodi che saranno pieni d'azione e sorprendenti.

La resa dei conti tra Greg e Belinda La terza stagione di The White Lotus si è rivelata capace, più delle precedenti, di tenere incollati allo schermo gli spettatori, non tanto per l'azione quanto per l'attesa del tradizionale omicidio attorno a cui ruota la trama dello show antologico di Mike White.

Lo spettatore non sa chi è la vittima del delitto accennato in apertura della terza stagione. Ad oggi, prima della messa in onda del penultimo episodio - in tutto, sono otto - ogni personaggio ha delle ragioni per avercela con un altro e tutti sono delle potenziali vittime.

Chi ha seguito la serie teme per le sorti di Belinda (l'attrice Natasha Rothwell) poiché la donna si è messa sulla strada di Greg (Jon Gries, anche lui un volto recuperato dalle stagioni precedenti), l'uomo ricercato per l'omicidio della sua ricchissima moglie, Tania McQuoid (l'iconico personaggio interpretato da Jennifer Coolidge).

Il delitto, avvenuto in acque mediterranee nella stagione 2, torna a galla in Thailandia dove Greg si è rifugiato sotto falso nome. Belinda lo ha riconosciuto e ora tra i due è il momento della resa dei conti.

"Nessuno è pronto per quello che sta per succedere", ha detto l'attrice a Screen Rant che si è stupita del corso della storia quando ha letto la sceneggiatura.

Se fino ad ora i panorami mozzafiato e i paesaggi esotici della Thailandia hanno avuto la meglio sull'azione, il finale offrirà un capovolgimento di ritmi e prospettive.