9/10 ©Getty

Simpaticissima e molto solare, Jennifer Coolidge ama ogni tanto sfoggiare espressioni che invece si rivelano molto crucciate, in stile Clint Eastwood per intenderci. Ma anche quando sembra fulminare con gli occhi qualcuno - come in questa foto, per esempio - in realtà ciò che sortisce è tanta simpatia



Michelle Hunziker, i look più belli della sua carriera