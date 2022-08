The White Lotus 2 uscirà ad ottobre

Dal 30 agosto al 13 settembre è andata in onda su Sky Atlantic The White Lotus, una serie tv di sei puntate incentrata sulle vicende di persone ricche e insoddisfatte che si trovano in un resort di lusso nelle Hawaii. L’opera è stata lodata dalla critica tanto che da più parti è stata definita come “miglior serie tv dell’anno”. Elogi che non potevano passare inosservati e che sono sfociati automaticamente con la stesura di una seconda stagione.

Quando esce The White Lotus 2

La seconda stagione di The White Lotus è in programma a ottobre, sebbene non sia stata indicata una data precisa. La certezza è che The White Lotus 2 debutterà dopo i Primetime Emmy Awards che si terranno lunedì 12 settembre, un evento che l’anno scorso ha visto la serie tv nominata per ben 20 premi. La seconda stagione non sarà più ambientata nelle Hawaii, bensì in Sicilia e, per la precisione, a Taormina. L’unica star confermata che rivedremo sarà Jennifer Coolidge, nota per aver interpretato la mamma di Stifler nella saga comico-demenziale American Pie. Ella riprenderà il ruolo di Tanya McQuoid, una donna dalla vita mondana che si trova nel resort in cerca di spiritualità. Oltre a Jennifer Coolidge, sono previsti gli ingressi di Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe, Aubrey Plaza, Leo Woodall e Haley Lu Richardson. Alla regia è stato confermato Mike White e gli episodi avranno ancora una durata compresa tra i 55 e i 65 minuti.