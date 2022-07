The White Lotus 2, il ritorno di Aubrey Plaza e Jennifer Coolidge

Primissime immagini per The White Lotus 2: il secondo capitolo della serie è ambientato in Sicilia. Sabrina Impacciatore tra i protagonisti Condividi

Finalmente, HBO ha rilasciato le prime immagini di The White Lotus 2, la seconda stagione della fortunata serie tv che in Italia viene trasmessa da Now e da Sky. Al momento, il broadcaster americano non ha comunicato la data di uscita e, di conseguenza, ancora non è noto quando verrà trasmessa nel nostro Paese. Tuttavia, non dovrebbe mancare molto a giudicare dal promo che è stato rilasciato nelle scorse ore, che anticipa le novità di The White Lotus 2. Le anticipazioni sono state inserite all'interno di un maxi promo emesso da HBO Max con tutte le novità della prossima stagione. Grande l'eccitazione dei fan della serie, che ora aspettano che venga comunicata la data di uscita.

Le conferme nel cast e i nuovi ingressi approfondimento The White Lotus, ecco le new entry nel cast Tra i ritorni più graditi nel cast di The White Lotus 2 c’è Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge. Nei pochi fotogrammi rilasciati da HBO, però, spuntano anche Aubrey Plaza e Will Sharpe, che interpreteranno rispettivamente Harper ed Ethan Spiller. Il pubblico potrà continuare a seguire le vicissitudini dei suoi personaggi preferiti ma avrà modo di appassionarsi anche i nuovi ingressi della serie, in particolare la “nostra” Sabrina Impacciatore, arruolata nel cast per interpretare il ruolo della direttrice dell'hotel al centro del racconto. Non un ruolo inedito per Sabrina Impacciatore, che in questa veste succede a Murray Bartlett. Nei nuovi episodi della serie trovano spazio anche F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco, che interpretano rispettivamente un padre, suo figlio e il nipote. Ci saranno Tom Hollander nei panni di un inglese in vacanza con gli amici e il nipote, Haley Lu Richardson, una turista in viaggio con il suo capo; e Leo Woodall, che interpreta un ospite della struttura chiamato Jack.

La trama di The White Lotus 2 in omaggio all’Italia approfondimento I migliori film di Sabrina Impacciatore Il secondo capitolo della saga dedicata all’ipotetica catena di resort di lusso è ambientato in Sicilia, a differenza del primo che, invece, aveva le Hawaii come sfondo. Nell’esclusiva struttura dell’Italia meridionale, gli sceneggiatori e il regista hanno ambientato le vicende dei vacanzieri che vi si trovano a trascorrere qualche giorno di relax. Le loro storie, il loro vissuto, diventano i pilastri del racconto. Gli ospiti sono diversi rispetto a quelli della prima stagione, e non potrebbe essere diversamente, ma il fil rouge dei colpi di scena e degli intrighi è stato mantenuto per conferire la giusta continuità al racconto. Al momento, HBO preferisce agire sotto traccia e non sono state ancora fornite indicazioni sulla trama. È probabile che qualche informazione in più verrà rilasciata quando sarà reso disponibile anche il primo vero promo o trailer della serie. Nel frattempo, i fan italiani e americani attendono con impazienza le mosse di Hbo, nella speranza che The White Lotus 2 possa vedere la luce già entro la fine dell’anno.