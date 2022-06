Le migliori serie TV da vedere a luglio 2022. FOTO

7/14 @Sky Original

Das Boot 3 (Sky): dal 19 luglio. Genere: War Drama. Trama: In questa terza stagione, Forster viene inviato a Lisbona, in Portogallo, per indagare in merito all'esistenza di una talpa tedesca. Nel frattempo, Ehrenberg viene mandato in mare di nuovo con una missione che potrebbe potenzialmente cambiare le sorti della guerra

Das Boot 2, le foto del finale di stagione