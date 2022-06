Attraverso un post pubblicato lunedì 27 giugno sul profilo Instagram ufficiale di Stranger Things, i produttori hanno svelato il poster del Volume 2. A sinistra vediamo Vecna , interpretato da Jamie Campbell Bower , ovviamente irriconoscibile sotto gli strati di trucco, mentre a destra ecco Millie Bobby Brown nei panni di Undici . I due si guardano intensamente negli occhi, in uno sguardo che racchiude tutto il loro odio reciproco. Come se non bastasse, sullo sfondo del poster possiamo vedere anche gli altri protagonisti di Stranger Things che guardano attoniti la scena dell’imminente scontro tra Undici e Vecna . A completare il poster, vediamo roteare per aria alcuni oggetti iconici come l’orologio a pendolo e la porta a vetro con i fiori, simboli che preannunciano l’arrivo di Vecna nelle menti di quelle che saranno le sue prossime vittime.

Dove eravamo rimasti?

L’evento principale dell’ultima puntata del Volume 1 della quarta stagione di Stranger Things è senz’altro la scoperta delle origini di Vecna. Egli altro non è che il figlio maschio di Victor Creel, uomo accusato negli anni ‘50 di aver ucciso moglie e figlia e rinchiuso per questo in un manicomio, non sapendo però che il responsabile di tutto sia stato proprio suo figlio, dotato di strani poteri. Nel frattempo, Undici è impegnata nel rivivere i suoi ricordi attraverso il macchinario “Nina” con lo scopo di riacquistare i poteri persi alla fine della terza stagione, riscopre un qualcosa che aveva rimosso per lo shock. Infatti, durante la sua “istruzione” all’interno del Laboratorio di Hawkins, si scontra con Uno, riuscendo a sconfiggerlo e spedendolo nel Sottosopra, il mondo sotto la città di Hawkins che viene a crearsi proprio dopo il loro duello. Uno, tra l’altro, è proprio il figlio di Victor Creel, spedito al Laboratorio di Hawkins dopo la strage in casa sua. Per quanto concerne gli altri personaggi, Hopper riesce a sfuggire al Demogorgone della prigione in cui è rinchiuso, riabbracciando così Joyce. Nancy, invece, è attualmente intrappolata nel Sottosopra con Vecna che sta cercando di possederla e aggiungerla tra le sue vittime.