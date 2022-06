Stranger Things 4, il trailer del volume 2

Manca poco più di una settimana all'arrivo su Netflix degli ultimi episodi della quarta stagione di Stranger Things. La serie dei fratelli Duffer svelerà il suo finale di stagione a partire dall'1 luglio sulla piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Potete vedere il trailer del volume 2 nel video in alto su questa pagina.

Presagi di sventura

Il trailer si apre con la voce di Papà, che parla a Undici: "Hai una paura terribile di quello che hai visto, ma voglio essere onesto con te i tuoi amici non sono preparati per questa battaglia. Non sei pronta". Un avviso spaventoso per un finale di stagione attesissimo. La quarta stagione di Stranger Things ha infatto convinto pubblico e critica, con un filone horror ancora più potente rispetto ai precedenti anni. La resa dei conti tra Undici e Vecna, dunque, è alle porte.