Stranger Things 4, il teaser della parte due (attesa per il 1° luglio)

Netflix Geeked ha svelato il teaser trailer della parte due di “Stranger Things 4”, l’attesissimo atto finale della quarta stagione della serie, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 1° luglio. Il video che anticipa ciò che vedremo negli ultimi due episodi dello show è stato offerto durante la serata dedicata alle serie, in cartellone alla Netflix Geeked Week, durante la quale è sbarcato sul web questo assaggio della seconda parte. Non si tratta di immagini inedite, dato che era già visibile alla fine del 7° episodio sulla piattaforme. Questa però è la prima volta che diventa visibile in rete. Ed è già a dir poco virale, come ci si poteva aspettare. Si tratta chiaramente di un teaser pieno di spoiler per chi non ha ancora visto la prima parte della stagione 4, quindi guardatelo soltanto se state aspettando solo l'arrivo degli episodi finali.

Dividere in due tranche le stagioni Ormai l'abitudine di dividere le stagioni delle serie televisive più gettonate è diventata la regola in casa Netflix. Non poteva che essere così per Stranger Things 4, il cui modus operandi del dividere in due tranche sta dando ottimi frutti, dato che l'hype è agli irti colli (e piovigginando sale)…



La seconda parte della serie

Il video che anticipa ciò che vedremo negli ultimi due episodi della quarta stagione è stato svelato durante la serata di Netflix Geeked dedicata alle serie televisive.

La trama di Stranger Things 4 comincia dopo sei mesi dalla battaglia di Starcourt e dalla distruzione di Hawkins. Dopo questo evento le strade dei protagonisti per la prima volta si divideranno. La vita al liceo rende le cose ancora più complicate, e in questo periodo in cui i nostri eroi sono così vulnerabili arriverà una nuova minaccia di tipo soprannaturale a peggiorare il tutto. Un inquietante mistero impegnerà gli sforzi dei protagonisti: la sua risoluzione finalmente potrebbe in qualche modo porre fine al Sottosopra.



Potete guardare il teaser trailer della parte due di “Stranger Things 4” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.