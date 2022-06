Kate Bush: “Aspetto impaziente il finale di Stranger Things”

La cantautrice britannica è diventata leggendaria anche tra la Gen Z grazie alla serie dei fratelli Duffer. Nora Felder, supervisor musicale di “Stranger Things”, ha scelto di includere la sua hit “Running up that hill” nella colonna sonora della quarta stagione. Il risultato? La canzone sta spopolando. Lei ringrazia e ammette che il suo brano “sta avendo una seconda vita grazie ai tanti giovani fan amanti della serie”. E aggiunge: “Aspetto impaziente il resto della serie in arrivo a luglio”

La cantautrice britannica Kate Bush è diventata leggendaria anche tra la Gen Z grazie a Stranger Things. Nora Felder, supervisor musicale della serie tv ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ha recentemente raccontato come abbia scelto di includere la hit Running up that hill, nella colonna sonora della quarta stagione dello show. Più che del come, ciò che interessa adesso è il risultato: dopo essere finito nella serie, il brano si è piazzato al primo posto della Top 200 di Spotify. Nel Regno Unito Running Up That Hill è attualmente al numero otto della Official Singles Chart e questa settimana sta sfidando Harry Styles per la posizione numero uno. Negli Stati Uniti ha raggiunto la numero otto nella Billboard Hot 100. Inoltre potrebbe esserci un'ulteriore spinta per il brano a luglio, dato che pare che sarà utilizzato anche negli ultimi due episodi della serie, attesi su Netflix il 1° luglio.



Kate Bush dal canto suo (letteralmente...) ringrazia, ammettendo che il suo brano “sta avendo una seconda vita grazie ai tanti giovani fan amanti della serie”, e ci tiene poi a sottolineare che lei stessa la ama moltissimo. “Aspetto impaziente il resto della serie in arrivo a luglio”, scrive Bush in un messaggio.



Running up that hill nella serie

approfondimento Stranger Things, Vecna ispirato al Re della Notte de Il Trono di Spade La supervisor musicale di Stranger Things, Nora Felder, ha raccontato a Variety che la cantautrice inglese ha acconsentito a concedere l'utilizzo della sua hit del 1985, inclusa nel disco di quell’anno Hounds of love (la canzone è uscita come singolo estratto da quell’album).

Il sì di Kate Bush a usare la sua canzone negli episodi conclusivi della saga televisiva sarebbe stato proprio legato al fatto che l'artista è una grande appassionata della serie.

E la decisione di concedere i diritti per l'utilizzo del brano è stata comunque un'ottima mossa anche sul fronte economico, oltre che di gusti televisivi: a distanza di 37 anni dall'uscita, il pezzo ha registrato ora un successo strepitoso grazie ai primi sette episodi conclusivi di Stranger Things, a cui se ne aggiungeranno due nel mese di luglio, per poi porre definitivamente il cartello “the end” sulll'epopea.



Il messaggio di Kate Bush

approfondimento Kate Bush, Running Up That Hill 1° su iTunes grazie a Stranger Things Kate Bush ha deciso di condividere un messaggio (pubblicato sul suo sito web) per parlare in prima persona dello strepitoso boom di Running up that hill. Ricordiamo che la cantautrice britannica non è solita concedere la propria musica in licenza, motivo per cui il suo apprezzamento per la serie fantasy-horror a cui ha prestato di buon grado le sue note deve essere davvero autentico.



“Potrebbe esservi giunta notizia che la prima parte della quarta stagione della fantastica e avvincente serie Stranger Things è stata recentemente resa disponibile su Netflix”, comincia con sarcasmo Kate Bush (sarcasmo perché è chiaro che la notizia relativa all'arrivo sulla piattaforma streaming della prima parte dell'ultima stagione di Stranger Things sia giunta a tutti). “Include la canzone Running up that hill, che sta avendo una seconda vita grazie ai tanti giovani fan amanti della serie - la amo anche io! Per questo motivo, Running up that hill è in classifica in tutto il mondo ed è all’ottavo posto della chart britannica. È tutto davvero incredibile. Grazie mille a tutti coloro che supportano la canzone. Aspetto impaziente il resto della serie in arrivo a luglio. Saluti, Kate”.



I due episodi conclusivi conterranno la canzone di Kate Bush approfondimento Millie Bobby Brown: com'è cambiata l'attrice di Stranger Things Pare che anche i due episodi conclusivi della quarta e ultima stagione saranno puntellati frequentemente dalla canzone di Kate Bush. Verranno pubblicati su Netflix il 1° luglio e saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

"Quando è uscita la prima serie, gli amici continuavano a chiederci se avessimo visto Stranger Things, quindi l'abbiamo fatto e l'abbiamo davvero adorata”, ha affermato Kate Bush, solitamente restia alle interviste ma per Stranger Things altamente loquace… "Da allora abbiamo guardato tutte le stagioni, come una famiglia. […] Quando ci hanno contattato per usare Running Up That Hill, si è potuto dire che è stata prestata molta attenzione al modo in cui è stato utilizzato nel contesto della storia e mi è piaciuto molto il fatto che la canzone fosse un totem positivo per il personaggio, Max”, continua la cantautrice inglese.



La produzione ha dovuto contestualizzare la canzone

approfondimento Musica, le migliori 10 canzoni degli anni '80 secondo Pitchfork Nora Felder (supervisore musicale di Stranger Things) ha spiegato che, conoscendo la riluttanza di Bush a concedere in licenza la sua musica, lei e il suo team hanno creato "descrizioni di scene elaborate che fornissero quanto più contesto possibile in modo che Kate avesse una piena comprensione degli usi”, come ha raccontato a Variety e a Yahoo.

Kate Bush: "Sono davvero impressionata da questa ultima stagione" approfondimento Stranger Things 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione "Sono davvero impressionata da questa ultima stagione della serie", continua nella sua dichiarazione Kate Bush. "È un lavoro epico: gli episodi sono estremamente ben messi insieme con personaggi fantastici ed effetti sonori fantastici", continua. “È molto toccante che la canzone sia stata accolta così calorosamente, soprattutto perché è guardata dai giovani fan che amano lo show. Sono davvero felice che i Duffer Brothers ricevano un feedback così positivo per la loro ultima creazione. Se lo meritano”, conclude Kate Bush.



Su YouTube, il videoclip ufficiale di Running up that hill è attualmente alla posizione numero 76 tra i video più visti nel mondo. Ve lo proponiamo qui di seguito.