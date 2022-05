Kate Bush, Running Up That Hill 1° su iTunes grazie a Stranger Things

Uscito nel 1985, il brano di Kate Bush Running Up That Hill torna alla ribalta essendo trasmesso nella quarta stagione di Stranger Things. Attualmente, è addirittura in 1ª posizione su iTunes, davanti a brani di artisti attuali come Lady Gaga ed Harry Styles Condividi

Il successo di una canzone si può quantificare non solo, parlando dei tempi moderni, per il numero di visualizzazioni o di ascolti, ma anche per la durata nel tempo attraverso diverse generazioni. Facendo un esempio nostrano, chi non conosce Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno? La canzone, seppur datata 1958, è una di quelle più famose in Italia e, per questo, ancor oggi viene celebrata. Gli esempi possono continuare all’infinito anche parlando delle band mondiali, come i Queen e la loro We Are The Champions del 1977, utilizzata per celebrare una vittoria. In altri casi, invece, una canzone che inizialmente è passata inosservata si riscopre un vero e proprio cult perché magari utilizzata in un film o in una serie tv. È questo il caso di Running Up That Hill, brano del 1985 cantato da Kate Bush.

Stranger Things 4 rilancia la canzone di Kate Bush approfondimento Stranger Things 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione Venerdì 27 maggio Netflix ha pubblicato la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, composta da sette episodi mentre i restanti due si potranno vedere a partire dal prossimo 1° luglio. Per chi non lo sapesse, Stranger Things è una serie tv di fantascienza ambientata nel corso degli anni ‘80, dunque le persone si vestono come in quei tempi, utilizzano mezzi di trasporto dell’epoca e, ovviamente, ascoltano anche la musica attuale di quegli anni. Tra le canzoni maggiormente trasmesse nella quarta stagione di Stranger Things c’è Running Up That Hill di Kate Bush, che nella serie tv è uno dei brani preferiti di Maxine “Max” Mayfield, interpretata da Sadie Elizabeth Sink. La canzone, che parla di come un uomo e una donna dovrebbero scambiarsi i ruoli per capirsi meglio l’un l’altro e, per farlo, dovrebbero correre su una collina (da qui il titolo Running Up That Hill), oltrepassarla e fare un patto con Dio, sta ottenendo un incredibile successo nonostante sia nota già da 37 anni. Infatti, il brano di Kate Bush è primo su iTunes, superando canzoni di “mostri sacri” attuali come Lady Gaga ed Harry Styles. Una bella rivincita per Running Up That Hill che, contenuta nell’album Hounds of Love del 1985, all’epoca si classificò solo in 30ª posizione nella classifica stilata da Billboard 100.

Stranger Things 4: dove eravamo rimasti? approfondimento Stranger Things 4, il cast della serie tv con Millie Bobby Brown. FOTO Senza voler spoilerare la trama della prima parte della quarta stagione, ricordiamo in breve come si è conclusa la terza di Stranger Things. I protagonisti sono riusciti a sconfiggere il Mind Flayer anche grazie al sacrificio di Billy, fratello di Maxine, che era stato posseduto dall’entità. Nella base russa dove, invece, veniva studiato il Sottosopra, Hopper rimane coinvolto in un’esplosione che, apparentemente, sembra ucciderlo. Un’ipotesi, però, scartata durante la visione dei primi trailer della quarta stagione, dove il poliziotto interpretato da David Harbour viene reso schiavo probabilmente dagli stessi russi. Per quanto riguarda gli altri protagonisti, invece, Joyce, Jonathan, Will e Undici si trasferiscono dalla cittadina di Hawkins perché la stessa Undici, dopo gli eventi conclusivi e la “morte” del padre adottivo, non riesce più a utilizzare i suoi poteri come un tempo.