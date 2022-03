12/20 ©Getty

Sandra è considerata una delle più grandi cantanti pop in terra di Germania. Con successi come (I'll Never Be) Maria Magdalena, In The Heat Of The Night e Everlasting Love è riuscita a imporsi su scala internazionale soprattutto negli anni 80. Negli anni 90 ha abbandonato la sua carriera solistica per diventare la voce di Enigma, il progetto di pop New Age del suo ex marito Michael Cretu. Il suo ultimo album, The Very Best Of risale al 2016

