Viola Davis in The Help. A proposito della sua interpretazione l’attrice ha dichiarato “Ho mai interpretato ruoli di cui mi sono pentita? Sì, in The Help. Voglio sapere come ci si sente a lavorare per le persone bianche e ad allevare bambini nel 1963, voglio sentire cosa si prova veramente. E ciò non è mai avvenuto nel film. Non c’è nessuno che non sia divertito nel guardare The Help. Ma c’è una parte di me che si sente come se avessi tradito me stessa e la mia gente, perché ero in un film che non era pronto a dire tutta la verità."