50 finali alternativi di film famosi

Thelma & Louise (1991) In queso finale alternativo Thelma e Louise saltavano comunque verso lo strapiombo (e quindi la loro fine restava la stessa), ma anziché finire con il fermoimmagine, il film andava avanti qualche altro secondo, con un’ultimissima scena in cui la Ford Thunderbird del 1966 continua la sua corsa. In quest’altra versione, anziché la musica di Zimmer in sottofondo c’era “Better Not Look Down” di B.B. King.