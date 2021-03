Paranormal Activity 7: annunciati i 4 protagonisti del film horror

Per il settimo attesissimo capitolo della saga dell’orrore che verrà diretto da Will Eubank è stato appena reso noto il cast principale. Avremo ancora un gruppo di persone perseguitate da un demone, fil rouge del franchise di successo

Paranormal Activity 7 è l’ultimo capitolo della fortunata saga di film horror che dal 2007 (anno di creazione del primo film, uscito poi nelle sale statunitensi due anni più tardi) sbanca al botteghino.



Anche questa settima prova si preannuncia un successo. Il film verrà diretto da Will Eubank e sceneggiato da Christopher Landon e sono stati appena annunciati anche gli interpreti principali che faranno parte del cast.

Saranno Emily Bader (Charmed), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Brooklyn Nine-Nine) e Henry Ayres-Brown (Monsterland) e daranno i natali ai protagonisti che, anche questa volta così come in tutti i capitoli del franchise, si ritroveranno alle prese con un demone che li perseguita.