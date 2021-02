Mister Paura presenta il film The Quake-Il Terremoto del secolo

La scorpione è il signore degli Inferi. E quando colpisce La Terra diventa un inferno. Il Mondo va in pezzi. Le città in frantumi. Le crepe dell’Apocalisse spaccano le pareti e i cuori. E quando balla madre terra ballano tutti. Così nelle lacrime di una bambina comprendiamo che solo chi cade piò risorgere. Perché siamo coraggiosi e fragili

Si sa in Norvegia: l’Urlo di Munch è una sentenza: La catastrofe attende in sala d’aspetto, tra fratture sismiche e tunnel che crollano.

Il Make Up di Luca Luce

approfondimento

Luca Luce, un make up da Mister Paura

Dopo il terzo occhio realizzato per la puntata di Mister Paura dedicata al film Gretel e Hansel (assolutamente da vedere, lo trovate su Sky On Demand), Luca Luce per questo video ha davvero eseguito un make up fantastico. In meno di un'ora, a mano libera, ha trasdigurato la metà del volto di Mister Paura in un florilegio di crepe